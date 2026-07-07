Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Португалия уступила Испании и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Испании стала очередным четвертьфиналистом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче 1/8 финала команда Луиса де ла Фуэнте с минимальным счетом переиграла Португалию - 1:0.

Исход встречи решился уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте победу испанцам принес точный удар Микеля Мерино.

В четвертьфинале мирового первенства сборная Испании встретится с победителем противостояния США - Бельгия.

Чемпионат мира-2026

1/8 финала

Гол: Мерино, 90+1.

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Вейга, Канселу (Далот, 71), Мендеш (Семеду, 56), Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья (Бернарду Силва, 83), Феликс (Леау, 71), Нету (Консейсау, 83), Роналду.

Испания: Унаи Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Родри, Педри (Фабиан Руис, 85), Ольмо (Мерино, 85), Алекс Баэна (Ферран Торрес, 75), Ямаль, Оярсабаль (Иглесиас, 90+7).

Предупреждения: Бернарду Силва, 89, Вейга, 90+4, Ферран Торрес, 90+8.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится