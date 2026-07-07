Португалия уступила Испании и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Испании стала очередным четвертьфиналистом чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В матче 1/8 финала команда Луиса де ла Фуэнте с минимальным счетом переиграла Португалию - 1:0.



Исход встречи решился уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте победу испанцам принес точный удар Микеля Мерино.



В четвертьфинале мирового первенства сборная Испании встретится с победителем противостояния США - Бельгия.



Чемпионат мира-2026



1/8 финала



Гол: Мерино, 90+1.



Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Вейга, Канселу (Далот, 71), Мендеш (Семеду, 56), Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья (Бернарду Силва, 83), Феликс (Леау, 71), Нету (Консейсау, 83), Роналду.



Испания: Унаи Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Родри, Педри (Фабиан Руис, 85), Ольмо (Мерино, 85), Алекс Баэна (Ферран Торрес, 75), Ямаль, Оярсабаль (Иглесиас, 90+7).



Предупреждения: Бернарду Силва, 89, Вейга, 90+4, Ферран Торрес, 90+8.