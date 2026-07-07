Стало известно, что предпримет Бельгия в случае выхода Балогуна на поле

Футбольная ассоциация Бельгии готовит дальнейшие шаги по делу Фоларина Балогуна.

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По информации HLN, бельгийская сторона обратится в Спортивный арбитражный суд, если нападающий сборной США появится на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Ассоциация будет добиваться признания участия форварда неправомерным, технического поражения сборной США и исключения американцев из турнира в случае подтверждения нарушения регламента.



В Бельгии считают спорным решение ФИФА, которая временно приостановила дисквалификацию американского форварда.



Встреча США - Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.