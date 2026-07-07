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Газзаев не считает сенсацией вылет Бразилии

Валерий Газзаев считает закономерной победу сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-рулевого ЦСКА, скандинавская команда превзошла соперника за счет современного футбола и физической готовности.

- Норвегия оказалась мощнее Бразилии, там играют более молодые футболисты. У них современный стиль игры, отличная физическая подготовка. Можно сказать, что никакой сенсации не произошло, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Напомним, норвежцы победили со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. В четвертьфинале команда Столе Сольбаккена встретится со сборной Англии, которая ранее оказалась сильнее Мексики.

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