Генич предположил, что Роналду вернётся на чемпионат мира в новой роли

Константин Генич отреагировал на вылет сборной Португалии с ЧМ-2026 после поражения от Испании в 1/8 финала.

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- Роналду - великий. Нет вопросов. Но именно так и должно было всё закончиться. Спасибо за игру в сборной. Думаю, Криштиану поедет на следующий ЧМ. Главным тренером сборной Португалии. Вот увидите, - написал Генич в своем телеграм-канале.