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Генич предположил, что Роналду вернётся на чемпионат мира в новой роли

Константин Генич отреагировал на вылет сборной Португалии с ЧМ-2026 после поражения от Испании в 1/8 финала.
Фото: ФИФА
Комментатор высказался о будущем Криштиану Роналду, для которого этот турнир мог стать последним в качестве игрока национальной команды.

- Роналду - великий. Нет вопросов. Но именно так и должно было всё закончиться. Спасибо за игру в сборной. Думаю, Криштиану поедет на следующий ЧМ. Главным тренером сборной Португалии. Вот увидите, - написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, Португалия уступила Испании со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 90+1-й минуте.

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