Генич: когда выйдет играть Ламин Ямаль?

Константин Генич остался недоволен игрой Ламина Ямаля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Фото: ФИФА

- Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет, - написал Генич.

Комментатор обратил внимание на малозаметную игру испанского вингера после первого тайма встречи.На момент публикации новости во встрече идет второй тайм. Сборные Португалии и Испании по-прежнему не сумели открыть счет - 0:0.