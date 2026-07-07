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Генич: когда выйдет играть Ламин Ямаль?
Вчера, 23:35
Константин Генич остался недоволен игрой Ламина Ямаля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.
Фото: ФИФА
Комментатор обратил внимание на малозаметную игру испанского вингера после первого тайма встречи.
- Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет, - написал Генич.
На момент публикации новости во встрече идет второй тайм. Сборные Португалии и Испании по-прежнему не сумели открыть счет - 0:0.
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Ламин Ямаль
Сборная Португалии
Сборная Испании
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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