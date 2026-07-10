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Орлов - о матче Португалии с Испанией: ставка на Роналду не сработала

Геннадий Орлов уверен, что решение Роберто Мартинеса сделать ставку на Криштиану Роналду в матче с Испанией себя не оправдало.
Фото: ФИФА
По мнению комментатора, у сборной Португалии были более подходящие варианты для игры в атаке.

- Считаю, что выход Криштиану Роналду не помог португальцам в этом матче, мягко говоря. У Португалии в составе есть Гонсалу Рамуш, который недавно сменил ПСЖ на "Милан". Роберто Мартинесу надо было больше делать ставку на него, - приводит слова Орлова "РБ Спорт".

Встреча 1/8 финала завершилась минимальной победой Испании со счетом 1:0, после чего португальцы покинули чемпионат мира. Для 41-летнего Роналду этот мундиаль стал последним в карьере. На турнире капитан сборной Португалии записал на свой счет три гола в пяти матчах, а всего на чемпионатах мира провел 27 встреч и отличился 11 раз.

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