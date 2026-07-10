Стало известно, кто считается главным претендентом на победу на ЧМ-2026

Франция укрепила позиции в роли главного претендента на победу на чемпионате мира - 2026 по версии букмекеров.

Фото: ФИФА

После выхода в полуфинал благодаря победе над Марокко (2:0) коэффициент на триумф команды Дидье Дешама снизился с 2.80 до 2.40.



Следом в списке фаворитов идут Аргентина и Испания, чьи шансы оцениваются коэффициентами 5.20 и 5.30 соответственно. Замыкают первую пятерку Англия (5.80) и Норвегия (17.00), тогда как Бельгия и Швейцария делят шестую строчку с коэффициентом 35.00.



Напомним, cейчас идёт стадия 1/4 финала. Финал турнира состоится 19 июля.