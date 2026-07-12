Кейн повторил рекорд Руни по матчам за сборную Англии

Гарри Кейн догнал Уэйна Руни по количеству игр за национальную команду Англии.

Фото: ФИФА

Четвертьфинал ЧМ-2026 против Норвегии стал для форварда 120-м матчем в футболке "трёх львов".



Среди полевых игроков англичан такой показатель ранее принадлежал только Руни. Выше в общем списке остаётся Питер Шилтон - бывший голкипер провёл за сборную 125 встреч.



После первого тайма счёт в матче 1:1.