"Обязательно это обсудим". Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что в будущем число участников чемпионата мира может увеличиться до 64 сборных.

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- После ЧМ-2026 обязательно это обсудим. При организации чемпионата мира важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии на мундиале, - приводит слова Инфантино Bluewin.

По его словам, этот вариант будет вынесен на обсуждение после завершения ЧМ-2026.При этом руководитель ФИФА подчеркнул, что нынешнее расширение чемпионата мира уже полностью оправдало себя. По словам Инфантино, формат с участием 48 сборных оказался успешным, а команды со всех континентов доказали, что способны на равных бороться со всеми сборными.