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Норвегия и Англия обменялись голами в первом тайме

Первый тайм четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между Норвегией и Англией завершился вничью - 1:1.
Фото: ФИФА
Норвежцы вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Однако уже в компенсированное время Джуд Беллингем восстановил равновесие, отличившись на 45+2-й минуте.

После перерыва команды продолжат борьбу за путёвку в полуфинал, где победитель этой пары встретится с сильнейшим в матче Аргентина - Швейцария.

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