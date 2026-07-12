Полузащитник сборной Англии забил пятый гол на ЧМ-2026 - больше только у четырёх игроков

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отметился очередным результативным действием на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

Хавбек поразил ворота Норвегии в компенсированное к первому тайму время. Этот мяч стал для Беллингема уже пятым на нынешнем мировом первенстве. Благодаря этому англичанин поднялся в число лучших бомбардиров турнира.



Больше Беллингема на текущем чемпионате мира забили лишь четыре футболиста: Лионель Месси и Килиан Мбаппе, на счету которых по восемь мячей, Эрлинг Холанд с семью голами, а также капитан сборной Англии Гарри Кейн, отличившийся шесть раз.