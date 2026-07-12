Как пишет AS, в конце июля представители бразильского нападающего вновь встретятся с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить продление действующего контракта. Сообщается, что футболист рассчитывает на более выгодные финансовые условия и уже отклонил последнее предложение "сливочных".
При этом сам Винисиус не намерен покидать "Реал", а в клубе уверены, что в итоге смогут договориться с игроком.
В прошлом сезоне 25-летний вингер записал на свой счет 22 гола и 14 результативных передач в 53 матчах.
Звезда "Реала" обсудит с клубом своё будущее - источник
Переговоры между "Реалом" и Винисиусом на данный момент не завершены.
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