Звезда "Реала" обсудит с клубом своё будущее - источник

Переговоры между " Реалом " и Винисиусом на данный момент не завершены.

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Как пишет AS, в конце июля представители бразильского нападающего вновь встретятся с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить продление действующего контракта. Сообщается, что футболист рассчитывает на более выгодные финансовые условия и уже отклонил последнее предложение "сливочных".



При этом сам Винисиус не намерен покидать "Реал", а в клубе уверены, что в итоге смогут договориться с игроком.



В прошлом сезоне 25-летний вингер записал на свой счет 22 гола и 14 результативных передач в 53 матчах.