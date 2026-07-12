Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
04:00
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Звезда "Реала" обсудит с клубом своё будущее - источник

Переговоры между "Реалом" и Винисиусом на данный момент не завершены.
Фото: Getty Images
Как пишет AS, в конце июля представители бразильского нападающего вновь встретятся с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить продление действующего контракта. Сообщается, что футболист рассчитывает на более выгодные финансовые условия и уже отклонил последнее предложение "сливочных".

При этом сам Винисиус не намерен покидать "Реал", а в клубе уверены, что в итоге смогут договориться с игроком.

В прошлом сезоне 25-летний вингер записал на свой счет 22 гола и 14 результативных передач в 53 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится