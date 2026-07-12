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Норвегия и Англия не выявили победителя за 90 минут

Завершилось основное время четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между сборными Норвегии и Англии.
Фото: ФИФА
За 90 минут команды не смогли определить победителя, завершив встречу вничью со счётом 1:1.

Норвежцы вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Андреаса Шельдерупа. Перед самым перерывом Джуд Беллингем восстановил равновесие.

Теперь команды продолжат борьбу за выход в полуфинал в дополнительное время.

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