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Месси побил ещё один рекорд Клозе на чемпионатах мира

Лионель Месси продолжает обновлять собственные достижения на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Швейцарии стала для капитана аргентинцев 32-й на мировых первенствах.

Кроме того, 39-летний форвард провёл уже 15-й матч в плей-офф чемпионатов мира. По этому показателю он вышел на чистое первое место, превзойдя достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 14 встреч в матчах на вылет.

Стоит отметить, что нынешний мундиаль стал для Месси уже шестым в карьере.

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