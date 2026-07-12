Месси побил ещё один рекорд Клозе на чемпионатах мира

Лионель Месси продолжает обновлять собственные достижения на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Швейцарии стала для капитана аргентинцев 32-й на мировых первенствах.



Кроме того, 39-летний форвард провёл уже 15-й матч в плей-офф чемпионатов мира. По этому показателю он вышел на чистое первое место, превзойдя достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 14 встреч в матчах на вылет.



Стоит отметить, что нынешний мундиаль стал для Месси уже шестым в карьере.