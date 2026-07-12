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Глушаков назвал главное отличие Месси от Роналду

Денис Глушаков сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду, объяснив, в чем, по его мнению, заключается главное отличие двух легендарных футболистов.
Фото: ФИФА
Бывший полузащитник "Спартака" считает, что аргентинец превосходит португальца по природному таланту, тогда как успех Роналду во многом основан на огромной работоспособности.

- Месси – это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, но он, наверное, талантливее Криштиану. Португалец же больше трудяга. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

На чемпионате мира - 2026 Месси уже записал на свой счет восемь забитых мячей и продолжает борьбу за трофей вместе со сборной Аргентины. Роналду же завершил выступление на стадии 1/8 финала: в пяти матчах за Португалию форвард отличился трижды.

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