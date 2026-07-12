Месси обновил собственный рекорд по голевым передачам на чемпионатах мира

Лионель Месси отметился голевой передачей в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 против сборной Швейцарии.

Фото: ФИФА

После подачи капитана аргентинцев с углового счёт во встрече открыл полузащитник Алексис Мак Аллистер.



Этот ассист стал для Месси десятым за карьеру на чемпионатах мира. Аргентинец улучшил собственное достижение, которое установил в предыдущем матче с Египтом. Ранее рекорд турнира принадлежал Диего Марадоне, в активе которого было восемь результативных передач.