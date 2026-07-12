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Аргентина обыгрывает Швейцарию после первого тайма

Сборная Аргентины завершила первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Швейцарии с минимальным преимуществом - 1:0.
Фото: ФИФА
Единственный гол до перерыва забил Алексис Мак Аллистер. Полузащитник замкнул подачу Лионеля Месси с углового и вывел аргентинцев вперёд.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале со сборной Англии.

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