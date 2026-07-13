Гранат назвал главную проблему сборной Аргентины на ЧМ-2026

Фото: ФИФА

- Аргентинцы ещё не сталкивались с такими соперниками. Они дожимают своих оппонентов лишь в конце матча, и это их минус. Подопечные Скалони должны быстрее разбираться с соперником. Их затягивает в дополнительное время, а к концу турнира уже не все такие свеженькие, поэтому добиваться результата всё тяжелее, - передаёт слова Граната "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, команда Лионеля Скалони слишком часто откладывает решение исхода матчей на концовку, что может дорого обойтись на решающей стадии турнира.Полуфинальная встреча между Аргентиной и Англией состоится 15 июля.