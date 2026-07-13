Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
РоторЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
Црвена ЗвездаЗавершен

Соболев: хочу выиграть Суперкубок и все трофеи в России

Первым официальным испытанием нового сезона для "Зенита" станет матч со "Спартаком" за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий петербуржцев Александр Соболев признался, что рассчитывает начать сезон с завоёванного трофея, а затем побороться и за звание лучшего бомбардира чемпионата.

- Я поспорил с Радимовым, потому что не мог ему отказать. А так я не люблю спорить. Сейчас хочу взять Суперкубок и в будущем забрать все трофеи в России. Надеюсь стать лучшим бомбардиром. Посмотрим по ходу сезона, сколько голов для этого понадобится, - передаёт слова Соболева "Чемпионат".

Накануне "Зенит" успешно провёл генеральную репетицию перед стартом официальных матчей, обыграв в товарищеской встрече "Црвену Звезду" со счётом 3:1. Соболев открыл счёт, реализовав пенальти. Встреча за Суперкубок России состоится 18 июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится