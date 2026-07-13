Соболев: хочу выиграть Суперкубок и все трофеи в России

- Я поспорил с Радимовым, потому что не мог ему отказать. А так я не люблю спорить. Сейчас хочу взять Суперкубок и в будущем забрать все трофеи в России. Надеюсь стать лучшим бомбардиром. Посмотрим по ходу сезона, сколько голов для этого понадобится, - передаёт слова Соболева "Чемпионат".
Накануне "Зенит" успешно провёл генеральную репетицию перед стартом официальных матчей, обыграв в товарищеской встрече "Црвену Звезду" со счётом 3:1. Соболев открыл счёт, реализовав пенальти. Встреча за Суперкубок России состоится 18 июля.