Онопко сделал оптимистичный прогноз о возвращении России на международную арену

"Мне кажется, что допуск приближается", — заявил Онопко.
Тренер отметил, что позитивным сигналом считает участие сборной России до 15 лет в турнире под эгидой ФИФА, а также изменения в отношении к российским спортсменам в других видах спорта. Он выразил надежду, что российский футбол вскоре вернется к международным соревнованиям.
Напомним, ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по отстранению российских спортсменов от международных турниров.
Источник: ТАСС