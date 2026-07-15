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Онопко сделал оптимистичный прогноз о возвращении России на международную арену

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался о возможном возвращении отечественных команд на международную арену.
Фото: Global Look Press
По мнению специалиста, последние события говорят о том, что снятие ограничений становится все ближе.

"Мне кажется, что допуск приближается", — заявил Онопко.

Тренер отметил, что позитивным сигналом считает участие сборной России до 15 лет в турнире под эгидой ФИФА, а также изменения в отношении к российским спортсменам в других видах спорта. Он выразил надежду, что российский футбол вскоре вернется к международным соревнованиям.

Напомним, ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по отстранению российских спортсменов от международных турниров.

Источник: ТАСС

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