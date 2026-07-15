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Карпукас назвал лидеров в борьбе за топ-3 в новом сезоне РПЛ

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за медали в новом сезоне РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
В число главных претендентов футболист включил "Зенит", "Спартак" и "Локомотив", оставив за пределами тройки "Краснодар".

По словам Карпукаса, на перспективах "быков" может сказаться уход Эдуарда Сперцяна, а также неопределенная ситуация с травмой Джона Кордобы.

При этом хавбек подчеркнул, что у "Краснодара" остается сильный состав. По его мнению, если клуб удачно заменит Сперцяна и быстро справится с отсутствием Кордобы, команда также сможет включиться в борьбу за медали.

Новый сезон РПЛ "Локомотив" начнет 26 июля домашним матчем против "Ахмата".

Источник: "Матч ТВ"

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