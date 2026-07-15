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Самедов назвал своего фаворита матча Англия - Аргентина

Полуфинал чемпионата мира - 2026 между Англией и Аргентиной вызывает большой интерес у бывшего игрока сборной России Александра Самедова.
Фото: ФИФА
Экс-футболист признался, что не будет переживать ни за одну из команд, однако считает англичан более вероятными претендентами на выход в финал.

- Ни за кого не болею, но отдаю здесь предпочтение англичанам. Наверное, из-за Беллингема - сумасшедший чемпионат мира, - приводит слова Самедова "Матч ТВ".

Встреча с Аргентиной состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале против Испании.

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