Самедов назвал своего фаворита матча Англия - Аргентина

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- Ни за кого не болею, но отдаю здесь предпочтение англичанам. Наверное, из-за Беллингема - сумасшедший чемпионат мира, - приводит слова Самедова "Матч ТВ"

Экс-футболист признался, что не будет переживать ни за одну из команд, однако считает англичан более вероятными претендентами на выход в финал.Встреча с Аргентиной состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале против Испании.