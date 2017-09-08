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Антон Митрюшкин признан лучшим игроком "Сьона" в августе

Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в августе по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

"Сьон" в минувшем месяца не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии, Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарем тура в Суперлиге.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 21:28
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:31) #
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в сраном Сьоне играет, а не в гранде Спартаке
Регистрация: 8.01.2017
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