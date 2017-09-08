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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Митрюшкин признан лучшим игроком "Сьона" в августе
Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в августе по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
"Сьон" в минувшем месяца не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии, Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарем тура в Суперлиге.
"Сьон" в минувшем месяца не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии, Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарем тура в Суперлиге.
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