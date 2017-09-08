Антон Митрюшкин признан лучшим игроком "Сьона" в августе

Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в августе по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт клуба."Сьон" в минувшем месяца не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии, Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарем тура в Суперлиге.