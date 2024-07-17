Сообщается, что "армейцы" намерены в это трансферное окно приобрести центрального защитника. Одним из вариантов был полузащитник "Ростова" Данил Глебов, но южане отказались продавать своего капитана перед стартом нового сезона.
Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. За это время в составе жёлто-синих он провёл 168 матчей (в среднем, 78,4 мин. за игру), в которых забил 11 голов, отдал 16 голевых передач, получил 26 жёлтых и 3 красные карточки.
Также на счету 24-летнего футболиста 12 игр в составе сборной России. По оценке интернет-портала Transfermarket, его рыночная стоимость составляет 8 млн евро.
Источник: "Ростов" отказался продавать полузащитника Глебова в ЦСКА
По информации СМИ, "Ростов" отказом ответил на предложение московского ЦСКА о приобретении 24-летнего полузащитника Данилы Глебова.
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