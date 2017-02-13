РФС запретил "Кубани" регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила "Кубани" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед "Спартаком" по трансферному контракту о переходе Владимира Обухова.Обухов не смог закрепиться в основной команде красно-белых и летом 2016 года покинул столичную команду, после чего подписал контракт с "Кубанью"."Удовлетворить заявление ФК "Спартак" в отношении ФК "Кубань" о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать "Кубань" выплатить "Спартаку" задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств", - говорится в сообщении палаты по разрешению споров.Также палата РФС удовлетворила заявление футболиста Игоря Жураховского в отношении "Кубани" о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме за ноябрь-декабрь 2016 года. Кроме того, "Кубань" обязана выплатить Жураховскому проценты за задержку выплаты заработной платы.