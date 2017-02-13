Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:18
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
РФС запретил "Кубани" регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров РФС запретила "Кубани" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед "Спартаком" по трансферному контракту о переходе Владимира Обухова.
Обухов не смог закрепиться в основной команде красно-белых и летом 2016 года покинул столичную команду, после чего подписал контракт с "Кубанью".
"Удовлетворить заявление ФК "Спартак" в отношении ФК "Кубань" о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать "Кубань" выплатить "Спартаку" задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств", - говорится в сообщении палаты по разрешению споров.
Также палата РФС удовлетворила заявление футболиста Игоря Жураховского в отношении "Кубани" о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме за ноябрь-декабрь 2016 года. Кроме того, "Кубань" обязана выплатить Жураховскому проценты за задержку выплаты заработной платы.
РФС
Обухов не смог закрепиться в основной команде красно-белых и летом 2016 года покинул столичную команду, после чего подписал контракт с "Кубанью".
"Удовлетворить заявление ФК "Спартак" в отношении ФК "Кубань" о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать "Кубань" выплатить "Спартаку" задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств", - говорится в сообщении палаты по разрешению споров.
Также палата РФС удовлетворила заявление футболиста Игоря Жураховского в отношении "Кубани" о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме за ноябрь-декабрь 2016 года. Кроме того, "Кубань" обязана выплатить Жураховскому проценты за задержку выплаты заработной платы.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.