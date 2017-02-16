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22:00
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Вратарь "Кубани" Евгений Фролов перешёл в "Балтику"
Вратарь Евгений Фролов покидает "Кубань", сообщает официальный сайт команды. Голкипер продолжит карьеру в составе калининградской "Балтики".
В краснодарскую команду воспитанник мордовского футбола перешел летом 2015 года из московского "Динамо". С тех пор Евгений провел 14 матчей в составе желто-зеленых, пропустив в них 12 мячей.
В краснодарскую команду воспитанник мордовского футбола перешел летом 2015 года из московского "Динамо". С тех пор Евгений провел 14 матчей в составе желто-зеленых, пропустив в них 12 мячей.
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