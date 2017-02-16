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Вратарь "Кубани" Евгений Фролов перешёл в "Балтику"

Вратарь Евгений Фролов покидает "Кубань", сообщает официальный сайт команды. Голкипер продолжит карьеру в составе калининградской "Балтики".

В краснодарскую команду воспитанник мордовского футбола перешел летом 2015 года из московского "Динамо". С тех пор Евгений провел 14 матчей в составе желто-зеленых, пропустив в них 12 мячей.
Теги: Фролов Кубань Балтика
Сегодня, 22:17
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№2 Написал: papapa (Сегодня, 22:47) #
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online

Цитата: vladdd
У Балтики, похоже, деньги появились.

Не мечтай - деньги кинули, что б их администрация украла
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:44) #
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У Балтики, похоже, деньги появились. Банду сколачивают. Не поздно ли?
Регистрация: 5.05.2009
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