Сперцян признан лучшим футболистом Армении

Полузащитник "Краснодара" и национальной сборной Армении Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом страны по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом официально сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

25-летний хавбек стал победителем голосования, в котором приняли участие представители клубов высшего дивизиона чемпионата Армении, а также спортивные журналисты. Для Сперцяна эта награда стала уже второй в карьере - ранее он получал аналогичное признание в 2022 году.

Эдуард является воспитанником академии "Краснодара" и за последние сезоны стал одним из ключевых игроков клуба. В сезоне-2024/2025 он вместе с "быками" завоевал чемпионский титул РПЛ.

В текущем розыгрыше РПЛ Сперцян провел 18 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.

