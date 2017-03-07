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Агент Петреску: в "Кубани" мне сообщили, что доиграют сезон, а потом свернут проект

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, сообщил, что клуб до сих пор не расплатился с румынских специалистом.

"Никаких подвижек нет! А то вы так звоните, как будто завтра "Кубань" принесет Дану чемодан денег? Люди из "Кубани" ведут себя, мягко говоря, странно. Почему-то общаются с нами с каким-то пренебрежением! В чем это выражается? Да во всем! В частности, финансовый директор клуба Владислав Белецкий мне сообщил, что спонсора нет и, по всей видимости, они доиграют этот сезон, а потом свернут проект под названием "Кубань". Как вообще такое можно говорить? И это накануне домашнего чемпионата мира?! Ребята, у меня нет слов", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 22:36
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№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а чемпионат мира при каких делах тут? не вижу связи совсем...
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:51) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Правильно ,все нормальные Люди удивляется руководством и в стране и в этом крае . где руководил нынешний министр Сельского хозяйства.

Причем тут Ткачев? Кубань существовала на средства Алчевского меткомбината и Донецкого металлургического завода. Логично, что с началом войны на Донбассе денег у ИСД не стало. И так долго протянула. Донецкий Металлург у которого те же хозяева умер сразу
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:47) #
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Правильно ,все нормальные Люди удивляется руководством и в стране и в этом крае . где руководил нынешний министр Сельского хозяйства. Все ВОРЫ -но не в законе ,им через год максимум кирдык если не уедут, и там найдём .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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