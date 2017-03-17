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Стадион "Динамо" не помешает жителям ближайших домов

Петровский парк станет звукоизолирующей "подушкой" для московского стадиона "Динамо", поэтому арена не помешает комфорту жителей окружающих домов, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

"Проект "ВТБ Арена парк" призван удовлетворять всем потребностям крупного мегаполиса, не ущемляя при этом ни одной из его составляющих. Даже наличие столь большого спортивного комплекса, как стадион "Динамо", в пешей досягаемости от жилых корпусов, не помешают комфортной жизни его обитателей. Петровский парк, где мы сохранили все деревья, станет достаточной звукоизолирующей "подушкой", - цитирует Перегудова ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:37) #
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От чего изолировать народ на Динамо пока слабо ходит!? Надо брать пример с хоккейного Динамо у них этой проблемы нет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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