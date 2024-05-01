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Наставник "Динамо" Личка - о проигрыше "Спартаку": сегодняшняя игра меня убила

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:2) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
"Я большой оптимист и фантазёр. За нами идёт "Спартак". Мы играем последнюю игру с "Краснодаром" на выезде. Мы можем биться с ними за чемпионство. Это хорошая цель. В раздевалке тоже так думают. Стать вице-чемпионом - тоже неплохо. Но сегодняшняя игра меня убила", - заявил Личка.

Московское "Динамо" потерпело поражение от "Спартака" в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов и завершило выступления в Кубке России. "Спартак" в финале Пути регионов встретится с победителем второй пары 1/2 финала "Ростов" - "Балтика".

В чемпионате России "Динамо" занимает 3-е место. В активе подопечных Марцела Лички 47 очков в 26-ти матчах, что на 5 больше, чем у идущего 4-м "Спартака". Отставание "бело-голубых" от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" составляет 3 очка.

Источник: "Чемпионат"

Марцел Личка Динамо Спартак Кубок России
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