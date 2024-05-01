"Отставка Абаскаля? Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли её тогда, когда стоило принять. Гильермо - хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем. Гильермо попросился уйти сам? Да, это правда", - заявил Амарал.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 15-го апреля после поражения от последней команды чемпионата "Сочи". Место главного тренера в статусе исполняющего обязанности занял босниец Владимир Слишкович, который ранее был членом тренерского штаба Абаскаля.
Под управлением Слишковича "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России, одолев в столичном дерби "Динамо". В чемпионате России "красно-белые" с новым тренером поднялись на 4-е место, набрав 7 очков в 3-х матчах.
Источник: "Чемпионат"
Амарал: Абаскаль сам попросил об увольнении из "Спартака"
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал заявил, что не считает увольнение испанского тренера Гильермо Абаскаля запоздалым.
Фото: "Матч ТВ"