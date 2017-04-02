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Андрей Талалаев: реализация подвела "Тамбов" в матче с "Динамо"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал крупное поражение от "Динамо" (0:3) в матче 29-го тура первенства ФНЛ.

"Я поблагодарил команду за неплохой второй тайм. Невнятную игру в первом мы спишем на адаптацию к полю. Вчера не стали проводить на нем тренировку. Пожалуй, возьму вину на себя за скованность в действиях – мы не смогли должным образом раскрепостить команду. Мы выпустили не совсем готового Трусевича, так как нам нужен был игрок-разрушитель в середине. В этой зоне нам предстояло противостоять умелым полузащитникам. Меня расстроило, что мы не смогли забить. Моментов было достаточно, но реализация подвела", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Талалаев Динамо Тамбов
Сегодня, 11:34
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№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 12:57) #
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Андрей! На тренировках надо увеличить число ударов по воротам, а также взятие ворот в разных немыслимых игровых ситуациях. Создавать в атаке там, где мяч численное превосходство игроков, тогда все отскоки превратите в голы. Удачи исконным русским мужикам!

Опять же в ФНЛ борьба за позор в стыках обостряется. Но этот позор достаточно приятен и отдает славой.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:56) #
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online

Тра-ла-лаев.
Регистрация: 6.10.2009
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