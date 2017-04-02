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Андрей Талалаев: реализация подвела "Тамбов" в матче с "Динамо"
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал крупное поражение от "Динамо" (0:3) в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
"Я поблагодарил команду за неплохой второй тайм. Невнятную игру в первом мы спишем на адаптацию к полю. Вчера не стали проводить на нем тренировку. Пожалуй, возьму вину на себя за скованность в действиях – мы не смогли должным образом раскрепостить команду. Мы выпустили не совсем готового Трусевича, так как нам нужен был игрок-разрушитель в середине. В этой зоне нам предстояло противостоять умелым полузащитникам. Меня расстроило, что мы не смогли забить. Моментов было достаточно, но реализация подвела", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
"Я поблагодарил команду за неплохой второй тайм. Невнятную игру в первом мы спишем на адаптацию к полю. Вчера не стали проводить на нем тренировку. Пожалуй, возьму вину на себя за скованность в действиях – мы не смогли должным образом раскрепостить команду. Мы выпустили не совсем готового Трусевича, так как нам нужен был игрок-разрушитель в середине. В этой зоне нам предстояло противостоять умелым полузащитникам. Меня расстроило, что мы не смогли забить. Моментов было достаточно, но реализация подвела", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
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