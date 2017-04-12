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Константин Емельянов: игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон
Наставник "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал ничью с "Нефтехимиком" (1:1) в 31-м туре ФНЛ.
- Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было не лучшего качества. Игра была упрощена и со стороны "Нефтехимика", и с нашей стороны. Было много передач в борьбу. "Нефтехимик" поставил высокого Бабыря под наших голеодоров, так скажем. Били вперед, рассчитывали, что за спину будет заброс, но первыми забили мы. "Нефтехимик" совершил позиционную ошибку, а через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом, и у нас, и у вас во втором тайме были еще моменты, но сегодняшняя ничья - это закономерный результат.
- Изменился ли "Нефтехимик" в сравнении с первой половиной сезона?
- Сложно сказать. Например, сегодня играли более агрессивно, но это связано с состоянием поля. А так, я смотрю, два матча выиграли весной, а у предшественника не получалось выиграть. Я бы не сказал, что что-то сильно изменилось. У Хузина была организованная команда, соблюдала все принципы. И здесь команда тоже играет организованно. Наверное, разве что, появились какие-то индивидуальности, которые могут сделать результат. Появились более качественнее игроки. А так… Вам виднее, пожалуй.
ФНЛ
- Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было не лучшего качества. Игра была упрощена и со стороны "Нефтехимика", и с нашей стороны. Было много передач в борьбу. "Нефтехимик" поставил высокого Бабыря под наших голеодоров, так скажем. Били вперед, рассчитывали, что за спину будет заброс, но первыми забили мы. "Нефтехимик" совершил позиционную ошибку, а через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом, и у нас, и у вас во втором тайме были еще моменты, но сегодняшняя ничья - это закономерный результат.
- Изменился ли "Нефтехимик" в сравнении с первой половиной сезона?
- Сложно сказать. Например, сегодня играли более агрессивно, но это связано с состоянием поля. А так, я смотрю, два матча выиграли весной, а у предшественника не получалось выиграть. Я бы не сказал, что что-то сильно изменилось. У Хузина была организованная команда, соблюдала все принципы. И здесь команда тоже играет организованно. Наверное, разве что, появились какие-то индивидуальности, которые могут сделать результат. Появились более качественнее игроки. А так… Вам виднее, пожалуй.
ФНЛ
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