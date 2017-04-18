Александр Побегалов: задача "Шинника" - выигрывать в каждом матче

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал поражение от "Факела" (0:1) в матче ФНЛ.- Когда тренер определяет состав команды, тактическую схему, дает установку, всегда надеется, что это даст результат. Если вы обратили внимание, "Шинник" сегодня вышел играть по непривычной для себя схеме 5-4-1 с целью не дать "Факелу" сыграть в его излюбленной манере, за счет компактности. До поры это удавалось. До того момента, когда наш игрок получил карточки в неоправданных ситуациях и был удален. После удаления то преимущество "Факела" усилилось и вылилось в гол. К сожалению, контршансов у нас практически не было, за исключением момента у Лаука на последних минутах. В очередной раз третью игру подряд бились, старались… Продолжение знаете? Я заменю слово: не получилось.- Останься мы в полном составе, контршансы у нас бы появились. Задача была как минимум четырем-пяти игрокам выбегать в атаку и искать Низамутдинова. Но удаление все сломало. Чистяков самоотверженный игрок, боец. Но сегодня он свои бойцовские качества проявил неправильно.- Выигрывать в каждом матче. На данном этапе не получается. Но у нас впереди четыре домашних матча, два выездных. Мы поборемся.