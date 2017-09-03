Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Газзаев: печально, что не дожали, но результат закономерен

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировалничью с питерским "Динамо" (2:2) в 11-м туре ФНЛ.

"В целом, жалко отпускать победу. Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому постарались закрыть зоны и скоростных игроков. Понравился контроль мяча. Мы неплохо держались. Печально, что не дожали, но результат закономерен. Но хочется большего", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ
Теги: Газзаев Ю. Волгарь Динамо СПБ
Сегодня, 16:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.