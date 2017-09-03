Юрий Газзаев: печально, что не дожали, но результат закономерен

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировалничью с питерским "Динамо" (2:2) в 11-м туре ФНЛ."В целом, жалко отпускать победу. Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому постарались закрыть зоны и скоростных игроков. Понравился контроль мяча. Мы неплохо держались. Печально, что не дожали, но результат закономерен. Но хочется большего", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ