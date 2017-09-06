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Олег Артемов: и Ребко, и Павлюченко готовятся нормально

Агент нападающего "Арарата" Романа Павлюченко Олег Артемов рассказал, что несмотря на информацию о прекращении деятельности клуба, команда готовится к матчу с "Рязанью" в нормальном режиме.

"У Романа действующий контракт с клубом. Что об этом говорить? Пока все нормально пока, да. Время покажет. Пусть они там сами договорятся между собой, потом уже все это можно комментировать. Все готовятся нормально, и Роман, и вся команда, и Леша Ребко готовится нормально. Все хорошо", - цитирует Артемова "Матч ТВ".
Теги: Ребко Павлюченко Арарат
Сегодня, 17:00
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