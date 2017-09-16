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Валерий Петраков: вина за поражение от "Спартака-2" полностью лежит на мне

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков взял на себя вину за поражение своей команды в матче против "Спартака-2" (1:2).

"Наверное, мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Наша игра в обороне – это просто тихий ужас… Полностью вина лежит на мне. Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы…", - цитирует Петракова "Спорт-Экспресс".
Теги: Петраков Томь Спартак-2
Сегодня, 20:36
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№1 Написал: Андрей Марков (Сегодня, 20:38) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
https://jump.wtf/00zqVV8
Регистрация: 16.09.2017
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