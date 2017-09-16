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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
Валерий Петраков: вина за поражение от "Спартака-2" полностью лежит на мне
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков взял на себя вину за поражение своей команды в матче против "Спартака-2" (1:2).
"Наверное, мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Наша игра в обороне – это просто тихий ужас… Полностью вина лежит на мне. Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы…", - цитирует Петракова "Спорт-Экспресс".
"Наверное, мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Наша игра в обороне – это просто тихий ужас… Полностью вина лежит на мне. Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы…", - цитирует Петракова "Спорт-Экспресс".
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