Дмитрий Парфенов: "Тосно" не может себе позволить относиться к кому-то свысока

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился мыслями после победы над "Тюменью" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.– Разберём игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось. Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. "Тюмень" во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.– Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против "Урала" в Екатеринбурге.– Основной костяк был известен до "Спартака", но я внёс некоторые коррективы после.