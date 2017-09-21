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Дмитрий Парфенов: "Тосно" не может себе позволить относиться к кому-то свысока

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился мыслями после победы над "Тюменью" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Разберём игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось. Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. "Тюмень" во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

– Как "Тосно" настраивался на тюменцев? Не было ли недооценки?

– Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против "Урала" в Екатеринбурге.

– Состав на матч против "Тюмени" был известен давно, или вы поменяли футболистов после резонансной ничьей с московским "Спартаком"?

– Основной костяк был известен до "Спартака", но я внёс некоторые коррективы после.

ФК "Тюмень"
Теги: Парфенов Тосно Тюмень
Сегодня, 02:45
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