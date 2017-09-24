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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Аленичев: было приятно пообщаться с другом Андреем Тихоновым
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Крыльями Советов" в матче 15-го тура ФНЛ (1:0) отметил, что ему было приятно пообщаться с наставником соперника Андреем Тихоновым. Он добавил, что его команде необходим отдых.
– Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым. После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба продолжается. Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча.
С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду. Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, сто такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с "Ахматом", который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что такой десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к "Томи".
– Замена Сердерова связана с повреждением?
– Нет, мы ее планировали, - приводит слова Аленичева "СЭ".
– Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым. После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба продолжается. Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча.
С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду. Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, сто такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с "Ахматом", который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что такой десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к "Томи".
– Замена Сердерова связана с повреждением?
– Нет, мы ее планировали, - приводит слова Аленичева "СЭ".
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