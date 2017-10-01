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Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов прокомментировал матч с "Сибирью" в ФНЛ.

"Первый тайм у нас не получился. Но в обороне был полный порядок. Игроки центра перехватывали мяч, но проводить быстрые атаки не получалось. Мяч просто не держался, был брак в передачах. Царила какая-то скованность, не работали фланги. Во втором тайме удалось улучшить давление. Появились подходы, где-то до гола не хватало считанных сантиметров. "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку у ворот соперника удавалось. Порадовало, что вновь выручал Игорь Обухов", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Тюмень Сибирь
Сегодня, 12:24
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