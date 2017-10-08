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Владимир Маминов: мы сами себе создали проблемы

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов рассказал о матче против "Оренбурга" в 17-м туре ФНЛ.

"Мы сами себе создали проблемы в прошедшем матче. В первом пропущенном голе расступились в сторону после выигранного единоборства и оставили свободный мяч. Затем его подхватил соперник – последовал фол и назначение штрафного удара. Второй мяч вообще непонятно откуда. Мы тоже забили его сами себе. Нельзя давать фору с такой командой! После двух пропущенных голов нам было тяжелее: где-то приходилось раскрываться. В концовке первого тайма усилили давление, но вскоре поставили пенальти – всё на этом закончилось", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Тюмень Оренбург
Сегодня, 13:50
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