Александр Побегалов: "Балтика" загадочная для нас команда

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал домашнюю победу над "Балтикой" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.- Одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за высокие места. Мы вернулись на четвертую позицию, то есть туда, где были до серии поражений. Получился тяжелый матч. "Балтика" загадочная для нас команда. Многое о ней мы не знали. Кое что у нас получилось. Но победа приятная.- В наши планы не входила оборона вторые 45 минут. Обороняться нас заставил соперник, который прибавил.