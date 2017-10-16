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Александр Побегалов: "Балтика" загадочная для нас команда

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал домашнюю победу над "Балтикой" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.

- Одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за высокие места. Мы вернулись на четвертую позицию, то есть туда, где были до серии поражений. Получился тяжелый матч. "Балтика" загадочная для нас команда. Многое о ней мы не знали. Кое что у нас получилось. Но победа приятная.

- Второй тайм – игра по счету?

- В наши планы не входила оборона вторые 45 минут. Обороняться нас заставил соперник, который прибавил.

ФНЛ
Теги: Побегалов Шинник Балтика
Сегодня, 16:18
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