Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:35
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (10)
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (10)
10:15
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (46)
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (46)
09:41
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (7)
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (7)
Александр Побегалов: "Балтика" загадочная для нас команда
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал домашнюю победу над "Балтикой" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.
- Одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за высокие места. Мы вернулись на четвертую позицию, то есть туда, где были до серии поражений. Получился тяжелый матч. "Балтика" загадочная для нас команда. Многое о ней мы не знали. Кое что у нас получилось. Но победа приятная.
- Второй тайм – игра по счету?
- В наши планы не входила оборона вторые 45 минут. Обороняться нас заставил соперник, который прибавил.
ФНЛ
- Одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за высокие места. Мы вернулись на четвертую позицию, то есть туда, где были до серии поражений. Получился тяжелый матч. "Балтика" загадочная для нас команда. Многое о ней мы не знали. Кое что у нас получилось. Но победа приятная.
- Второй тайм – игра по счету?
- В наши планы не входила оборона вторые 45 минут. Обороняться нас заставил соперник, который прибавил.
ФНЛ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.