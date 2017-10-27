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Валерий Карпин: "Арарат"? Первый раз об этом слышу

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном своем назначении на пост главного тренера "Арарата".

"Арарат"? Первый раз об этом слышу. Не знаю, кто там куда ушел, да и никаких мыслей по этому поводу у меня нет. Мне пока нечего сказать по этому поводу. Со мной никто не связывался", - цитирует Карпина Life.
Теги: Карпин Арарат
Сегодня, 03:44
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