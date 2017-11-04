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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Килин: мы скидываемся, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок
Футболисты "Луча-Энергии" устали ждать обещанного руководством покрытия долгов по зарплате, более того, команде не созданы даже малейшие условия для работы, рассказал полузащитник Антон Килин.
"Мы хотим обратить на себя внимание. Мы очень долго терпели, нас кормят обещаниями, просили подождать, но все это прилично надоело. Если бы сейчас этого не сделали, через три недели все бы разъехались на перерыв, и никто бы об этом не узнал. А это на руку властям или кому-то там еще, кто за это ответственен.
Дело не в том, обеспечены ли мы, футболисты, или нет, но деньги имеют свойство заканчиваться. Знаю, что многим звонят из банков, чтобы гасили долги, ребята перезанимают; приходится брать справку в клубе о том, что не платят, и предоставлять в банк. Сейчас надо платить остатки за проживание в квартирах, но денег нет.
Не у всех есть жена или девушка, а некоторые живут не здесь, так что кто как может, так и питается. Да, можно сварить макароны и пожарить курицу перед игрой, но это неправильно: перед игрой нужен определенный рацион.
Это смешно, но мы даже скидываемся на то, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок. У нас есть база, но как бы это назвать? Ей очень-очень много лет, отапливается она только за счет стареньких, уставших обогревателей, постоянно выключают свет", - цитирует Килина ТАСС.
"Мы хотим обратить на себя внимание. Мы очень долго терпели, нас кормят обещаниями, просили подождать, но все это прилично надоело. Если бы сейчас этого не сделали, через три недели все бы разъехались на перерыв, и никто бы об этом не узнал. А это на руку властям или кому-то там еще, кто за это ответственен.
Дело не в том, обеспечены ли мы, футболисты, или нет, но деньги имеют свойство заканчиваться. Знаю, что многим звонят из банков, чтобы гасили долги, ребята перезанимают; приходится брать справку в клубе о том, что не платят, и предоставлять в банк. Сейчас надо платить остатки за проживание в квартирах, но денег нет.
Не у всех есть жена или девушка, а некоторые живут не здесь, так что кто как может, так и питается. Да, можно сварить макароны и пожарить курицу перед игрой, но это неправильно: перед игрой нужен определенный рацион.
Это смешно, но мы даже скидываемся на то, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок. У нас есть база, но как бы это назвать? Ей очень-очень много лет, отапливается она только за счет стареньких, уставших обогревателей, постоянно выключают свет", - цитирует Килина ТАСС.
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