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Юрий Газзаев: если в прошлом году мы были как дети, то в этом уже выглядим лучше

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал гостевую ничью с "Кубанью" (1:1).

"Ничья - закономерный итог матча. Соперники или я можем быть не довольны таким исходом. Мы первыми открыли счет и в первой половине игры доминировали. Оказывали давление на соперника. Потом немножко подсели и оберегали счёт. А "Кубани" нужно было отыгрываться. Если в прошлом году мы были как дети, только собрали команду, то в этом сезоне уже выглядим лучше. Заметно подросли, но нам есть куда двигаться", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Волгарь Кубань Газзаев Ю.
Сегодня, 16:41
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