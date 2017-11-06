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Виталий Мутко: футболистам "Луча" нужно обратиться в трудовую инспекцию

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию в "Луч-Энергии".

Игроки владивостокского клуба "Луч-Энергия" в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Химками".

"Если тебе не выплачивают зарплату три месяца, нужно обратиться в соответствующую трудовую инспекцию по городу Владивостоку, подать заявление, и больше ничего не надо. И работодатель будет привлечен к ответственности и иметь бледный вид. Это надо делать, прежде всего, а не говорить. Во-вторых, есть соответствующие дисциплинарные органы РФС, но у нас нет ни одного заявления о задержках зарплаты, невыполнении условий контракта; игрок, как и клуб, должен следовать регламенту", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Луч-Энергия
Сегодня, 01:45
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