Илья Зуев: "Зениту-2" необходимо удачно провести три оставшихся ноябрьских тура

Рекордсмен по количеству матчей за "Зенит"-2 Илья Зуев прокомментировал выступление команды в текущем первенстве ФНЛ.— Мне кажется, что прогресс наших молодых футболистов заметен. Ребята адаптируются на новом для себя уровне. Что касается турнирного положения, то хотелось бы, чтобы оно было получше, тем более что из-за неудачных концовок в ряде матчей мы недобрали очки. Однако пока все нормально. В команде есть несколько футболистов постарше остальных. Мы помогаем игрокам, которые проводят в ФНЛ первый сезон. Надеюсь, начальный этап уже пройден и вскоре начнем подниматься вверх по таблице.— Действительно, мы нередко теряли очки каким-то необъяснимым образом. Все же молодым ребятам не хватает опыта игры на результат в ФНЛ. Ведь раньше они играли только за юношеские и молодежные команды. Нам четыре года назад было чуть легче: сначала два сезона провели во втором дивизионе, потом вышли в первый. Скачок был не столь резким.— Помню, что в первое время было очень тяжело. Мы сначала и во второй лиге проигрывали некоторые матчи с разгромным счетом. В ходе дебютного сезона барахтались где-то внизу и заняли в итоге только 10-е место. Однако на следующий год уже постоянно находились в группе лидеров, стали вторыми и вышли в ФНЛ. Практически тем же составом, что был в предыдущем сезоне. В ФНЛ первый год тоже получился сложнейшим, но следующей осенью мы переместились в верхнюю часть таблицы. Так что нынешней молодежи уже весной станет чуть легче, а потом ребятам надо будет делать следующий шаг вперед.— Установку и наставления ребята получают от тренеров. Дальше каждый настраивается сам. А более опытные игроки могут помочь советом на поле непосредственно во время матча. Я не сторонник каких-то эмоциональных всплесков, стараюсь спокойно объяснить ребятам суть ошибок. А поймут или нет, это личное дело каждого из них.