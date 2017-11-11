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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Зуев: "Зениту-2" необходимо удачно провести три оставшихся ноябрьских тура
Рекордсмен по количеству матчей за "Зенит"-2 Илья Зуев прокомментировал выступление команды в текущем первенстве ФНЛ.
— Завершается летне-осенний отрезок сезона. Насколько удачным он получился для команды, которая обновилась процентов на восемьдесят?
— Мне кажется, что прогресс наших молодых футболистов заметен. Ребята адаптируются на новом для себя уровне. Что касается турнирного положения, то хотелось бы, чтобы оно было получше, тем более что из-за неудачных концовок в ряде матчей мы недобрали очки. Однако пока все нормально. В команде есть несколько футболистов постарше остальных. Мы помогаем игрокам, которые проводят в ФНЛ первый сезон. Надеюсь, начальный этап уже пройден и вскоре начнем подниматься вверх по таблице.
— Несколько раз "Зенит"-2 оказывался в ситуации, когда один-два удачных матча позволяли оторваться от команд, находящихся в зоне вылета. Что мешало сделать этот шаг?
— Действительно, мы нередко теряли очки каким-то необъяснимым образом. Все же молодым ребятам не хватает опыта игры на результат в ФНЛ. Ведь раньше они играли только за юношеские и молодежные команды. Нам четыре года назад было чуть легче: сначала два сезона провели во втором дивизионе, потом вышли в первый. Скачок был не столь резким.
— Матч с "Оренбургом" станет для вас 140-м в составе "Зенита"-2, но когда-то вы тоже были новичком. Насколько быстро удалось приспособиться к взрослому футболу?
— Помню, что в первое время было очень тяжело. Мы сначала и во второй лиге проигрывали некоторые матчи с разгромным счетом. В ходе дебютного сезона барахтались где-то внизу и заняли в итоге только 10-е место. Однако на следующий год уже постоянно находились в группе лидеров, стали вторыми и вышли в ФНЛ. Практически тем же составом, что был в предыдущем сезоне. В ФНЛ первый год тоже получился сложнейшим, но следующей осенью мы переместились в верхнюю часть таблицы. Так что нынешней молодежи уже весной станет чуть легче, а потом ребятам надо будет делать следующий шаг вперед.
— Помогаете молодым футболистам правильно настраиваться на матчи?
— Установку и наставления ребята получают от тренеров. Дальше каждый настраивается сам. А более опытные игроки могут помочь советом на поле непосредственно во время матча. Я не сторонник каких-то эмоциональных всплесков, стараюсь спокойно объяснить ребятам суть ошибок. А поймут или нет, это личное дело каждого из них.
ФК "Зенит"
— Завершается летне-осенний отрезок сезона. Насколько удачным он получился для команды, которая обновилась процентов на восемьдесят?
— Мне кажется, что прогресс наших молодых футболистов заметен. Ребята адаптируются на новом для себя уровне. Что касается турнирного положения, то хотелось бы, чтобы оно было получше, тем более что из-за неудачных концовок в ряде матчей мы недобрали очки. Однако пока все нормально. В команде есть несколько футболистов постарше остальных. Мы помогаем игрокам, которые проводят в ФНЛ первый сезон. Надеюсь, начальный этап уже пройден и вскоре начнем подниматься вверх по таблице.
— Несколько раз "Зенит"-2 оказывался в ситуации, когда один-два удачных матча позволяли оторваться от команд, находящихся в зоне вылета. Что мешало сделать этот шаг?
— Действительно, мы нередко теряли очки каким-то необъяснимым образом. Все же молодым ребятам не хватает опыта игры на результат в ФНЛ. Ведь раньше они играли только за юношеские и молодежные команды. Нам четыре года назад было чуть легче: сначала два сезона провели во втором дивизионе, потом вышли в первый. Скачок был не столь резким.
— Матч с "Оренбургом" станет для вас 140-м в составе "Зенита"-2, но когда-то вы тоже были новичком. Насколько быстро удалось приспособиться к взрослому футболу?
— Помню, что в первое время было очень тяжело. Мы сначала и во второй лиге проигрывали некоторые матчи с разгромным счетом. В ходе дебютного сезона барахтались где-то внизу и заняли в итоге только 10-е место. Однако на следующий год уже постоянно находились в группе лидеров, стали вторыми и вышли в ФНЛ. Практически тем же составом, что был в предыдущем сезоне. В ФНЛ первый год тоже получился сложнейшим, но следующей осенью мы переместились в верхнюю часть таблицы. Так что нынешней молодежи уже весной станет чуть легче, а потом ребятам надо будет делать следующий шаг вперед.
— Помогаете молодым футболистам правильно настраиваться на матчи?
— Установку и наставления ребята получают от тренеров. Дальше каждый настраивается сам. А более опытные игроки могут помочь советом на поле непосредственно во время матча. Я не сторонник каких-то эмоциональных всплесков, стараюсь спокойно объяснить ребятам суть ошибок. А поймут или нет, это личное дело каждого из них.
ФК "Зенит"
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