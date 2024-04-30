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Семшов - об игре "Зенита" с "Динамо": да, контроль мяча это хорошо, но к выхлопу это не привело

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Бывший игрок "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал поражение петербуржцев от динамовцев в 26-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"
"Мне показалось, что "Зенит" очень медленно играл. Да, контроль мяча — это хорошо, но к выхлопу это не привело. "Динамо" выжидало свои шансы, особенно во втором тайме. Они использовали свои шансы, ещё и в концовке могли забить не один мяч", - сказал Семшов.

Московское "Динамо" нанесло поражение "Зениту" (1:0) на своем поле в прошедшем 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Победный гол на 77-й минуте забил 21-летний форвард динамовцев Константин Тюкавин. Коллектив из Санкт-Петербурга владел мячом 68% времени, но нанес один удар в створ.

Виктория позволила "Динамо" приблизиться к лидерам на расстояние одной победы. "Бело-голубые" набрали 47 очков и идут на третьей строчке в турнирной таблице, "Зенит" и "Краснодар" занимают первое и второе место с 50-ю набранными очками.

Источник: "Советский спорт"

Игорь Семшов Зенит Динамо
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