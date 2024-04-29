"Мяч попал не в плечо, а в руку игроку "Краснодара" - она выставлена в сторону, мяч попал ближе к краю рукава. Такой гол нельзя было засчитывать, правильное решение – отмена гола", - поделился Федотов.
В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Краснодаром". На 8-й минуте игры "горожане" открыли счет, однако главный арбитр матча Сергей Карасев и бригада VAR отменили гол защитника Сергея Волкова, усмотрев в эпизоде попадание мяча в руку игроку.
Напомним, в случае победы в сегодняшнем матче "Краснодар" наберет 52 очка и возглавит турнирную таблицу за 4 тура до конца чемпионата.
Судья Федотов: отмена гола "Краснодара" в ворота "Крыльев Советов" - правильное решение
Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с решением главного судьи матча 26-го тура "Крылья Советов" - "Краснодар" Сергея Карасева не засчитать гол "горожан" на 8-й минуте.
Фото: "Матч ТВ"