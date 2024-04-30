"Думаю, даже если "Спартак" четыре матча выиграет, что будет крайне сложно сделать, вряд ли Слишковича сделают главным. Раз спортивный директор — иностранец, ведутся переговоры с иностранными тренерами. Что может сделать руководство, так это оставить Слишковича в тренерском штабе команды на следующий сезон", - сказал Аленичев.
Руководство "Спартака" 14 апреля отправила в отставку Гильермо Абаскаля и назначили временно исполняющим обязанности главного тренера Владимира Слишковича, который входил в тренерский штаб испанского специалиста. Под его руководством команда пока ни разу проигрывала, в недавней игре "красно-белые" вышли победителями из дерби с "Локомотивом" (3:2), также спартаковцы разгромили "Ростов" (1:5). В других матчах подопечные Слишковича сыграли в ничью с ЦСКА (0:0) и "Зенитом" (0:0).
За четыре тура до финиша "Спартак" набрал 42 очка и занимает четвертую позицию в турнирной таблице. В последних турах московский клуб сыграет с "Пари НН", "Краснодаром", "Рубином" и "Оренбургом".
Источник: "РИА Новости Спорт"
Аленичев: даже если "Спартак" выиграет четыре матча, вряд ли Слишковича сделают главным
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил возможность назначения Владимира Слишковича на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"